Liverpool vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha de Anfield.
Liverpool vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Liverpool vs Atlético de Madrid es victoria de los Reds por 2-1 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid.
Liverpool vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson
- Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai
- Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Dávid Hancko
- Mediocampistas: Conor Gallagher, Pablo Barrios, Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone
- Delanteros: Antoine Griezmann y Alexander Sørloth
Hora y canal del partido Liverpool vs Atlético de Madrid en la Champions League
Liverpool vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 13 horas, transmisión por TNT Sports y HBO Max.
- Partido: Liverpool vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Anfield
- Transmisión: TNT Sports y HBO Max