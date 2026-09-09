Liverpool vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha de Anfield.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Liverpool vs Atlético de Madrid es victoria de los Reds por 2-1 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Liverpool

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson
  • Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai
  • Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Dávid Hancko
  • Mediocampistas: Conor Gallagher, Pablo Barrios, Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone
  • Delanteros: Antoine Griezmann y Alexander Sørloth

Hora y canal del partido Liverpool vs Atlético de Madrid en la Champions League

Liverpool vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 13 horas, transmisión por TNT Sports y HBO Max.

  • Partido: Liverpool vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Anfield
  • Transmisión: TNT Sports y HBO Max