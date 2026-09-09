Liverpool vs Atlético de Madrid disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-1 en la cancha de Anfield.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Liverpool vs Atlético de Madrid es victoria de los Reds por 2-1 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Liverpool

Portero: Alisson Becker

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai

Delanteros: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Dávid Hancko

Mediocampistas: Conor Gallagher, Pablo Barrios, Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone

Delanteros: Antoine Griezmann y Alexander Sørloth

Hora y canal del partido Liverpool vs Atlético de Madrid en la Champions League

Liverpool vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 1 de la Champions League: miércoles 9 de septiembre, 13 horas, transmisión por TNT Sports y HBO Max.