Napoli vs Arsenal se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas por Fox One.

Partido: Napoli vs Arsenal

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Diego Armando Maradona

Transmisión: HBO Max

Napoli y Arsenal se han enfrentado cuatro veces en competiciones de la UEFA, con un balance de tres victorias para el Arsenal y una para el Napoli.

Cada equipo ganó por 2-0 en casa durante la fase de grupos de la Champions League 2013/14.

Napoli vs Arsenal: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League

El miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Napoli vs Arsenal.

Napoli vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Napoli vs Arsenal podrá verse a través de la señal de HBO Max.