Napoli vs Arsenal se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas por Fox One.
- Partido: Napoli vs Arsenal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Diego Armando Maradona
- Transmisión: HBO Max
Napoli y Arsenal se han enfrentado cuatro veces en competiciones de la UEFA, con un balance de tres victorias para el Arsenal y una para el Napoli.
Cada equipo ganó por 2-0 en casa durante la fase de grupos de la Champions League 2013/14.
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Napoli vs Arsenal: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League
El miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Napoli vs Arsenal.
Napoli vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?
El partido Napoli vs Arsenal podrá verse a través de la señal de HBO Max.
- Partido: Napoli vs Arsenal
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Diego Armando Maradona
- Transmisión: HBO Max