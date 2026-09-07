Lille vs Betis se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Martes 8 de septiembre a las 13 horas por FOX One.

El Lille solo ha perdido uno de sus nueve partidos de la Champions League disputados en casa contra equipos españoles (tres victorias y cinco empates).

Su último duelo fue una victoria por 1-0 sobre el Real Madrid en la jornada 2 de la Champions League 2024/25.

Partido: Lille vs Betis

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pierre-Mauroy

Transmisión: FOX One

Lille vs Betis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El martes 8 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Lille vs Betis.

Lille vs Betis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Lille vs Betis iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de FOX One.

Partido: Lille vs Betis

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 8 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Pierre-Mauroy

Transmisión: FOX One



