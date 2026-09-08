Liverpool vs Atlético de Madrid se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 13 horas por TNT Sports y HBO Max.

Partido: Liverpool vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Liverpool vs Atlético de Madrid: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El miércoles 9 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Liverpool vs Atlético de Madrid.

Liverpool vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Liverpool vs Atlético de Madrid iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TNT Sports y HBO Max.

Partido: Liverpool vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

¿Cómo llegan Liverpool y Atlético de Madrid a la Jornada 1 de la Champions League?

Liverpool va décimo tercer lugar en la Premier League con 2 puntos.

Atlético de Madrid, por su parte, marcha tercer lugar de LaLiga, con 7 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.