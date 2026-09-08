Stuttgart vs Viking juegan en la la Jornada 1 de la Champions League. Miércoles 9 de septiembre a las 10:45 horas por HBO MAX y TNT.

Partido: Stuttgart vs Viking

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Arena

Transmisión: HBO MAX y TNT

El Stuttgart busca ganar por primera vez un partido de la Jornada 1 de la Champions League, tras haber empatado uno y perdido tres.

El Viking es el segundo equipo noruego consecutivo que debuta en la fase principal de la Champions League, tras el Bodo Glimt la temporada pasada.

Stuttgart vs Viking: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El miércoles 9 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: Stuttgart vs Viking.

Stuttgart vs Viking: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido Stuttgart vs Viking iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de HBO MAX y TNT.

Partido: Stuttgart vs Viking

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mercedes-Benz Arena

Transmisión: HBO MAX y TNT



