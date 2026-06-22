Leonardo García ofreció por medio de sus redes sociales 4 boletos para los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 que se jugarán el próximo 30 de junio en el Estadio Banorte.

En la publicación del actor se especifica que los boletos son Palco Gold con todo incluido, dejando un número telefónico de referencia para más información.

Esto quiere decir que los boletos se adquieren de manera directa y no por medio de alguna dinámica impulsada por el actor.

Los próximos partidos de la Selección mexicana en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene definido su recorrido en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 tras asegurar matemáticamente el liderato del Grupo A con victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur.

Antes de iniciar la ronda decisiva, el equipo de Javier Aguirre cerrará la fase de grupos frente a Chequia el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Mariachis, cánticos y banderas: así recibió Guadalajara a la Selección Mexicana. (Pawel Kopczynski / REUTERS)

Con el primer lugar garantizado, el Tri disputará su encuentro de dieciseisavos de final el martes 30 de junio de 2026, también a las 19:00 horas, en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca. El rival dependerá de los resultados de los grupos que se cruzan con el sector encabezado por México.

La ventaja de terminar como líder es que el combinado nacional permanecerá en la capital mexicana durante las primeras rondas de eliminación directa, evitando desplazamientos largos y contando con el respaldo de su afición en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

Si México consigue avanzar en los dieciseisavos de final, disputará los octavos de final el domingo 5 de julio de 2026 a las 19:00 horas, nuevamente en el Estadio Ciudad de México. Esto permitiría al equipo mantener continuidad logística y aprovechar el conocimiento de la cancha.

El panorama cambia a partir de los cuartos de final, instancia en la que la Selección Mexicana tendría que trasladarse a Miami para continuar su participación en la Copa del Mundo y buscar un lugar entre los cuatro mejores equipos.

De esta manera, el conjunto dirigido por Aguirre ya conoce buena parte de su hoja de ruta rumbo a las fases decisivas.

El objetivo inmediato será cerrar con una buena actuación ante Chequia y llegar con ritmo competitivo a la ronda de eliminación directa.

Con el liderato asegurado y el calendario definido, México afrontará las próximas semanas con la posibilidad de construir una de sus campañas más importantes en la historia de los mundiales organizados en casa.