El Mundial 2026 inicia el 11 de junio con el México vs Sudáfrica, torneo que tendrá más de 10 partidos en el país azteca con futbolistas de gran valor como Lamine Yamal, Pedri, Federico Valverde, Martín Zubimendi y Pau Cubarsi.

La selección de España, dada su calidad de campeón mundial, cuenta con 4 de los 5 futbolistas más valiosos que jugarán en México en el Mundial 2026.

Lamine Yamal | 4 mil millones de pesos | España Pedri | 3 mil millones de pesos | España Federico Valverde | 2 mil 400 millones de pesos | Uruguay Martín Zubimendi | mil 600 millones de pesos | España Pau Cubarsí | mil 600 millones de pesos | España

Lamine Yamal, la estrella de la selección de España

Lamine Yamal, con un valor de 4 mil millones de pesos, es la estrella de la selección de España y el futbolista más caro de los que jugarán en México el Mundial 2026.

Aunque es posible que se pierda los primeros partidos del Mundial 2026 por una lesión, sí jugaría el duelo ante Uruguay en Guadalajara.

Lamine Yamal con España (Joan Monfort / AP)

Pedri es el valioso motor de España en el Mundial 2026

Con un valor de 3 mil millones de pesos, Pedri, motor del FC Barcelona, también lo es de España, selección con la que jugará en México ante Uruguay.

Pedri con España (David Leah / David Leah)

Federico Valverde, el más valioso de la selección de Uruguay

El partido España vs Uruguay tendrá al charrúa Federico Valverde, como el tercer futbolista más valioso de los que jugarán el Mundial 2026. El jugador del Real Madrid vale 2 mil 400 millones de pesos.

Federico Valverde jugará con Uruguay en el Mundial 2026 (Manu Fernandez / AP)

Zubimendi y Cubarsí, dos futbolistas españoles de gran valor

Martín Zubimendi y Pau Cubarsí, seleccionados de España, completan la lista de los 5 futbolistas más valiosos que jugarán en México en el Mundial 2026.

Zubimendi y Cubarsí tienen un valor de mil 600 millones de pesos cada uno.