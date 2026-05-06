Federico Valverde es un futbolista uruguayo que juega como centrocampista en el Real Madrid. Se ha convertido en uno de los mediocampistas más completos del futbol europeo.

En los últimos años ha destacado por actuaciones decisivas con el Real Madrid, incluyendo goles en clásicos, derbis y partidos de alta exigencia internacional.

¿Quién es Federico Valverde?

El nombre completo del jugador es Federico Santiago Valverde Dipetta. Nació en Montevideo, Uruguay, y comenzó su formación futbolística en las categorías inferiores de Peñarol.

Tras debutar profesionalmente en Uruguay, dio el salto al futbol europeo con el Real Madrid, donde se consolidó como figura del mediocampo y ganó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Con el conjunto español ha conquistado títulos como:

LaLiga

Copa del Rey

Supercopa de España

UEFA Champions League

Supercopa de Europa

Mundial de Clubes

Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid. (@fedevalverde/Instagram)

¿Qué edad tiene Federico Valverde?

Federico Valverde nació el 22 de julio de 1998 en Montevideo, Uruguay, por lo que actualmente tiene 27 años.

¿Federico Valverde tiene pareja?

Durante varios años, Federico Valverde ha mantenido una relación con la periodista y presentadora argentina Mina Bonino.

Aunque ambos han compartido parte de su vida familiar públicamente, el futbolista suele mantener ciertos aspectos de su vida privada con discreción.

Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid. (@fedevalverde/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Federico Valverde?

Al haber nacido el 22 de julio, Federico Valverde pertenece al signo zodiacal Cáncer.

¿Federico Valverde tiene hijos?

Federico Valverde ha compartido públicamente momentos familiares junto a Mina Bonino; sin embargo, suele mantener la privacidad sobre detalles personales relacionados con sus hijos.

¿Qué estudió Federico Valverde?

Las biografías deportivas consultadas no registran estudios universitarios de Federico Valverde, ya que su formación estuvo enfocada desde temprana edad en el futbol profesional.

Su desarrollo deportivo se dio principalmente en las divisiones inferiores de Peñarol.

¿En qué ha trabajado Federico Valverde?

Federico Valverde ha desarrollado toda su carrera profesional como futbolista en Uruguay y Europa.