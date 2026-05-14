A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, los precios de los boletos en el mercado de reventa suman tres semanas seguidas cayendo.

De acuerdo a información de TicketData, el precio promedio del boleto más barato para fase de grupos bajó 17.1% en las últimas dos semanas.

En el último mes, la caída llega al 21.2%: de 12 mil 400 pesos a 9 mil 765 pesos. La sede más golpeada es el Levi’s Stadium en Santa Clara, con un desplome del 29.5% en 30 días.

¿Por qué han caído los precios de los boletos para el Mundial 2026 en reventa?

La caída en los precios de los boletos para el Mundial 2026 en la reventa, fue detonada por la liberación de un nuevo lote de boletos por parte de la FIFA.

Esta acción aumentó la oferta y presionó los precios hacia abajo en 87 de los 91 partidos programados en Estados Unidos y Canadá.

Esto ya había ocurrido en otro torneo de la FIFA

El descenso en el precio de los boletos para el Mundial 2026, es algo similar a lo ocurrido en el Mundial de Clubes 2025, con entradas en caída libre conforme se acercaba el torneo.

Estadios con lugares disponibles y la FIFA recortando costos para evitar tribunas vacías, tras fracasar por imponer precios de mercado estadounidense para un producto que el mercado estadounidense no va a pagar.

Aunque el precio promedio de las entradas para los partidos de fase de grupos del Mundial 2026 se encuentra actualmente en un rango elevado, la estimación es que siga en descenso en los próximos días.

Algunos datos más acerca de los precios de boletos en reventa para el Mundial 2026

Algunos datos más recientes muestran que los precios para los boletos de muchos partidos del Mundial 2026 están cayendo por debajo de los 4 mil pesos para entradas económicas.

Sin embargo, el promedio general sigue siendo alto debido a partidos premium de selecciones como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Portugal y Colombia, cuyos precios elevan mucho la media.

La realidad es que e l Mundial 2026 presenta los precios de boletos más altos de la historia, y supera claramente a Rusia 2018 y Catar 2022.

El hecho de que haya una baja en el costo de los boletos en reventa, se debería a que hubo una sobreestimación inicial de la demanda, exceso de especulación y más inventario entrando al mercado.