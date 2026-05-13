Donald Trump, presidente de Estados Unidos suspendió el requisito que obligaba a aficionados extranjeros de algunos países a pagar hasta 250 mil pesos de fianza para entrar al país. Deben comprobar que tienen boletos para el Mundial 2026.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó lo anterior, luego de que en 2025 impuso el requisito de la fianza para aficionados de países que registraban altas tasas de personas que permanecían en el país.

A los aficionados que viajarán a Estados Unidos procedentes de 50 países se les exige pagar la nueva fianza, y cinco de esos países disputarán el Mundial 2026: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

Eliminación de fianzas será un alivio para aficionados extranjeros

Mora Namdar, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares de Estados Unidos, dijo que el país que gobierna Donald Trump, “está entusiasmado por organizar el Mundial de la FIFA más grande y mejor de la historia”.

“Estamos eximiendo las fianzas de visa para los aficionados que cumplan los requisitos, que compraron entradas para el Mundial” Mora Namdar, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares de Estados Unidos

¿Quiénes estarán exentos de pagar la fianza para ingresar a Estados Unidos?

Los aficionados extranjeros que viajarán a Estados Unidos para presenciar los partidos del Mundial 2026, debieron inscribirse en el sistema FIFA Pass, que permite citas aceleradas para visas.

Los jugadores de las selecciones del Mundial, los entrenadores y parte del personal ya estaban exentos del requisito de la fianza.

Los aficionados comunes, incluso si tenían boletos, no habían estado exentos hasta este miércoles 13 de mayo.

Antes de este anuncio, Estados Unidos ha prohibido el ingreso de viajeros procedentes de Irán y Haití.

Los visitantes de Costa de Marfil y Senegal, también clasificados al Mundial, enfrentan restricciones parciales.

Aficionados de Irán han tenido problemas para asegurar su viaje al Mundial 2026 (ESPECIAL )

¿Cuántos aficionados serían afectados por las fianzas para ver el Mundial 2026?

A inicios de abril, se creía que el número de aficionados del Mundial 2026 afectados por el requisito de la fianza era relativamente pequeño, quizá de apenas unas 250 personas, según funcionarios de Estados Unidos.

Aunque esa cifra estaba cambiando rápidamente a medida que más personas compran entradas y algunas que ya las tienen optan por no viajar.