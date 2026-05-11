El Mundial 2026 inicia el 11 de junio y a un mes del partido inaugural, México vs Sudáfrica, te contamos el panorama general de las selecciones rumbo a la competencia de la FIFA.

Con la mayoría de los torneos del mundo cerrando sus competencias, las selecciones nacionales se alistan para definir todos los detalles de sus planteles.

A un mes del Mundial 2026 (@FIFA)

Listas preliminares para el Mundial 2026

Este lunes 11 de mayo es una fecha importante rumbo al Mundial 2026, para las 48 federaciones clasificadas al torneo de la FIFA.

Los entrenadores, a través de sus directivos, deberán entregar a FIFA la nómina preliminar de 35 a 55 jugadores rumbo al torneo.

Sin embargo, esta lista no definirá el plantel definitivo.

Salvo excepciones como el de la Selección Mexicana, que ya entrena para enfrentar sus últimos partidos de preparación, será el 25 de mayo cuando inicie el período obligatorio de descanso, preparación y cesión de los equipos.

A partir del 25 de mayo, los equipos deberán liberar a los jugadores convocados por sus selecciones.

Javier Aguirre convocó a 20 jugadores de Liga MX para el Mundial 2026 (Eduardo Díaz)

Fecha clave para conocer a los planteles de las selecciones para el Mundial 2026

El 1 de junio, 10 días antes del inicio del Mundial 2026 se definirán las convocatorias finales de los países clasificados.

Con máximo 26 jugadores, las selecciones mundialistas estarán listas para encarar el torneo de la FIFA, listas que hará publicas la FIFA el martes 2 de junio.

Cabe recordad que, si un jugador incluido en la convocatoria definitiva sufre una lesión grave o una enfermedad, podrá ser reemplazado hasta 24 horas antes del primer partido de su selección.

En el caso de los países cuyos jugadores estarán en competencia con sus clubes hasta el 30 de mayo, como el caso de los que disputarán las finales de los torneos de Europa, podría incorporarse más tarde.

Lamine Yamal se pierde la temporada, pero llegará al Mundial 2026 (Joan Monfort / AP)

Las lesiones son el gran enemigo de las selecciones previo al Mundial 2026

A un mes del inicio del Mundial 2026, las lesiones siguen siendo el gran enemigo de las 48 selecciones clasificadas al torneo.

Futbolistas como los brasileños Rodrygo y Militao; el alemán Serge Gnabry; así como los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Carboni, son algunos de los lesionados que no llegarán al Mundial 2026.

Samu Agheowa de España, el francés Hugo Ekitike y el neerlandés Xavi Simmons, son otras de las bajas de peso para el Mundial 2026.

Estevao, Cuti Romero, Kylian Mbappé, Nico Williams, Lamine Yamal, a nivel internacional, son jugadores en la mira por las lesiones que los aquejan.