Aún no se da la patada inicial y el Mundial 2026 ya se proyecta como el más lucrativo de la historia, con ganancias de 11 mil millones de dólares, de acuerdo con Bank of America.

Esas proyecciones del Mundial 2026 superarían en casi el doble a lo entregado por Qatar 2022, que dejó una derrama económica de 7.6 mil millones de dólares.

Mundial 2026 (CHAD HIPOLITO / AP)

Mundial 2026 generará ganancias de más de 11 mil millones de dólares

Según las estimaciones de Bank of America, el ciclo mundialista de 2023-2026 generará ingresos de más de 11 mil millones de dólares en total, siendo la primera victoria del Mundial 2026.

Con esto, el Mundial 2026 compensa el hecho de que también es el más caro de la historia, con un gasto inicial de 900 millones de dólares; la cifra exacta no ha sido dada a conocer de manera oficial.

Estos ingresos suponen un 56% más de lo que se generó en el anterior ciclo, que fueron 7.6 mil millones de dólares al final de Qatar 2022, que para muchos ya era visto como uno de los de mayor derrama económica.

Si bien este es un estimado, pues aún falta que de inicio la competencia y todo el movimiento de capital, los analistas están muy optimista de las poco más de 4 semanas que durará la justa deportiva.

Mundial 2026 (ESPECIAL)

Socios de la FIFA serán los más beneficiados de los ingresos del Mundial 2026

De esos 11 mil millones de dólares de ingresos, los más beneficiados por el Mundial 2026 serán los socios de la FIFA; sean patrocinadores, televisoras o compañías dedicadas al servicio.

4.3 mil millones de dólares serán por la venta de derechos de transmisión del Mundial 2026 a diferentes televisoras alrededor del mundo, así como a plataformas digitales y medios alternativos.

Otros 2.7 mil millones de dólares serán por parte de los acuerdos de patrocinio que se tiene con diversas marcas, tanto locales en los países sede, como a nivel internacional.

Finalmente, los 4 mil millones de dólares restantes serán de ingresos por la venta de entradas a los distintos juegos, así como el hospedaje en general en todas las sedes del evento.