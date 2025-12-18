La multipropiedad trasciende al futbol mexicano y muestra de ello es lo que estaría a punto de suceder en Grupo Pachuca. Y es que, Real Oviedo, equipo español propiedad de Jesús Martínez se encuentra en serio riesgo de descenso en LaLiga, por lo que para buscar la salvación, echaría mano de dos de las estrellas de los Tuzos.

Y es que según la información del periodista Juan Velázquez, Pachuca cedería a jugadores como Elías Montiel y Oussama Idrissi a Real Oviedo a fin de que fortalezcan su plantilla para el resto de la campaña en España. La multipropiedad le facilitaría un movimiento de esa categoría con un costo menor al ser elementos del mismo grupo.

Sumado a eso, Guillermo Almada, extécnico de Pachuca, tomará las riendas de Real Oviedo tras su paso por Valladolid. Tanto Idrissi como Montiel son futbolistas que conoce de su etapa por la Bella Airosa, así que sabría como sacar la mejor versión de ambos dentro del terreno de juego.

Los jugadores que Real Oviedo mandaría a la Liga MX

Con base en el mismo reporte ya mencionado, también habría jugadores de Real Oviedo que pasarían a la Liga MX como parte de la operación en la que Elías Montiel y Oussama Idrissi dejarían Pachuca para irse a LaLiga en España.

“Real Oviedo y Pachuca están trabajando en la cesión de Idrissi y Elías Montiel. El objetivo es reforzar al Oviedo a bajo coste e invertir lo máximo posible en el delantero. Idrissi no cuenta como extracomunitario y las llegadas podrían forzar la salida de Rondon y Sibo a México”, publicó Juan Velázquez, lo que abriría la puerta al regreso de Salomón Rondón a la Liga MX posiblemente con los Tuzos.

De momento se desconoce que tan avanzada estaría esta operación, pero al tratarse de un movimiento interno en Grupo Pachuca, no debería de haber mayores inconvenientes en las negociaciones toda vez que buscan poner recursos a disposición de un Oviedo que tardó 24 años en volver a Primera División y no quieren perder la categoría.

Real Oviedo y Pachuca están trabajando en la cesión de Idrissi y Elías Montiel.

El objetivo es reforzar al Oviedo a bajo coste e invertir lo máximo posible en el delantero.

Idrissi no cuenta como extracomunitario y las llegadas podrían forzar la salida de Rondon y Sibo a México. pic.twitter.com/lrkPG0sd1i — Juan Velázquez 👆🏼💙 (@juanvelazquezfd) December 16, 2025

¿Cómo va Real Oviedo en LaLiga?

La campaña de regreso de Real Oviedo a LaLiga no ha sido nada buena hasta este momento toda vez que marchan en penúltima posición con solamente 10 puntos obtenidos en 16 partidos, lo cual lo tiene metido de lleno en problemas de descenso.

Una clara muestra de la crisis de resultados de Real Oviedo en LaLiga es que Guillermo Almada será su tercer entrenador en apenas media campaña; Veljko Paunovic dirigió ocho partidos tras lograr el ascenso, luego llegó Luis Carrión para dirigir otros ocho duelos con los mismos malos resultados.

Ahora, Guillermo Almada, posiblemente de la mano de Idrissi y Montiel, buscará la hombrada de salir de la zona de descenso en España a fin de sellar la salvación de un Real Oviedo que sueña con quedarse en el máximo circuito.