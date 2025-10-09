A pesar de que fue protagonista de un ascenso histórico para el Real Oviedo, en Grupo Pachuca la paciencia se agotó muy rápido y destituyeron a Veljko Paunovic tras ocho jornadas en LaLiga. El entrenador serbio es agente libre y su teléfono podría recibir algunas llamadas desde la Liga MX.

Antes de hacer historia con el Real Oviedo, Veljko Paunovic dirigió en la Liga MX. Con Chivas acarició el título de la Liga MX en el Clausura 2023 y con Tigres tuvo un desempeño regular.

Su pasado en la Liga MX y la huella que dejó en el Oviedo le hacen un activo importante para cualquier club mexicano, por lo que es imposible que su nombre no salga a colación en los campamentos del futbol mexicano.

Los tres equipos que buscarían a Veljko Paunovic tras ser destituido del Real Oviedo

Veljko Paunovic finalizó su aventura en el Real Oviedo, pero pronto podría encontrar un nuevo trabajo y es imposible no relacionarlo con clubes de la Liga MX.

Uno de los equipos que buscaría cambios en su dirección técnica es Pumas, el equipo de Universidad no ha encontrado el rumbo con Efraín Juárez en el banquillo y está fuera de puestos de Liguilla con 13 unidades de 36 posibles. En su último partido, cayeron ante Chivas en CU y el DT mexicano fue abucheado.

Además de Pumas, otro de los clubes que podría apostar por Veljko Paunovic es Necaxa, los Rayos deambulan en la penúltima posición de la tabla y se dice que los días de Fernando Gago en Aguascalientes están contados.

Otro club que necesita cambios urgentes es Santos Laguna, el equipo no camina desde hace años y un buen entrenador será clave para abandonar los últimos puestos.

Santi CAZORLA reacciona al cese de Veljko Paunovic como míster oviedista: “Muchas gracias por devolvernos a la élite. Formareis parte de la historia”. pic.twitter.com/yNTM1RnwHr — Miguel Cuartas (@miguel_cuartas) October 9, 2025

Los números de Veljko Paunovic en Real Oviedo

Veljko Paunovic terminó su aventura en LaLiga de España luego de ocho jornadas. El entrenador serbio firmó un capítulo histórico en su carrera al conseguir un histórico ascenso, pero ni así le dieron más tiempo a su proyecto en primera.

“El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona”, se lee en el comunicado del Oviedo sobre Paunovic.

“Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”, agregó el escrito.

Veljko Paunovic se marchó del Real Oviedo luego de dirigir 22 partidos con un saldo de 11 victorias, cuatro empates y siete derrotas.

En la actual temporada de LaLiga, el Real Oviedo disputó ocho partidos con un balance de dos victorias y seis derrotas. No obstante, arrancó la temporada con choques ante FC Barcelona, Real Madrid y Villarreal.

El equipo oviedista se ubica en la posición 17 de la tabla con seis unidades y el riesgo del descenso es manifiesto.