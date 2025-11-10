El Atlético de Madrid anunció la incorporación del grupo Apollo Sports Capital como accionista mayoritario del equipo español, quien anteriormente intentó invertir en la Liga MX.

El Atlético de Madrid, a través de un comunicado, dio a conocer que el grupo Apollo Sports Capital pasan a ser parte del conjunto colchonero.

“Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”.

El grupo Apollo Sports Capital tendrá el 51% de las acciones del Atlético de Madrid, pues desde el club español argumentan que dicho acuerdo “reforzará la posición del club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo”.

“Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, dice una parte del comunicado del Atlético de Madrid.

ℹ️ https://t.co/hezbPWt9Li pic.twitter.com/6czJFbyrAY — Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2025

El documento también señala que habrá más capital para reforzar al equipo colchonero y sus infraestructuras, incluyendo el estadio del equipo de LaLiga.

“Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano”.

¿Nuevo dueño del Atlético de Madrid intentó invertir en la Liga MX?

A finales de 2024, el nuevo dueño del Atlético de Madrid, Apollo Sports Capital estaba negociando con Bomba Rodríguez cuando “La Bomba” era Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

De acuerdo con reportes, la empresa estaba negociando un fondo de inversión para la Liga MX, no obstante, debido a algunos desacuerdos con los clubes mexicano, no se concretó.