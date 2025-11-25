Grupo Pachuca no termina de enfrentar escándalos, pues esta vez desde España los acusan de firmar contratos falsos, específicamente el club Málaga ha denunciado al Real Oviedo, equipo del cuál también es dueño el conglomerado mexicano.

De acuerdo con varios reportes, el Real Oviedo, perteneciente a Grupo Pachuca, habría presentado una falsa documentación sobre el patrocinio que habría conseguido por parte del Gobierno de Guanajuato.

La denuncia del Málaga se está centrando en la documentación que presentó el Real Oviedo durante la temporada 2024-2025. Esto se dio mientras el equipo asturiano se encontraba jugando en la Segunda División de España y estaba solicitando apoyos económicos para tener un impacto mediático.

Otro escándalo de Grupo Pachuca: En España los acusan de firmar contratos falsos

De acuerdo con el Málaga, está argumentando que habría datos incorrectos en la documentación que presentó el equipo de Grupo Pachuca, así como un dominio equivocado, número de teléfono y responsable de negocios incorrectos.

Ni Grupo Pachuca ni Real Oviedo se han pronunciado al respecto de la denuncia que presentó el Málaga, sin embargo, se espera que en las próximas horas se confirme si es una acusación falsa o si tiene sustento la denuncia del equipo español.

Cabe mencionar que en paralelo, Grupo Pachuca enfrenta un litigio en México con Fox Sports, quienes acusan de incumplimiento contractual luego de un acuerdo para transmitir los partidos de los Tuzos y León.

Por su parte, Jesús Martínez ha reiterado que el grupo ha cumplido con todos sus contratos a lo largo de sus más de 30 años de operación.

Siguen los problemas para Grupo Pachuca

El panorama de Grupo Pachuca parece que cada vez se complica más, pues las acusaciones en España podrían desencadenar sanciones serias.

Mientras que en México su reputación sigue bajo presión por sus conflictos legales con medios de transmisión, por lo que si las denuncias prosperan, estaríamos ante uno de los escándalos más grandes del fútbol moderno.