La vida de Enrique Alfaro dio un giro drástico. Y es que del mundo de la política que lo llevó en algún momento a ser Gobernador del Estado de Jalisco, hoy en día cumple su sueño de estar inmerso en el mundo del futbol, toda vez que llegó a Valladolid de la Segunda División ibérica para convertirse en auxiliar técnico de Guillermo Almada.

Recientemente, Almada fue destituido de su cargo como estratega de Valladolid toda vez que se supo que estaba en negociaciones con Real Oviedo, equipo al que intentará salvar del descenso; sin embargo, Enrique Alfaro se quedará en la institución a la espera de la llegada de un nuevo estratega.

Mientras los directivos vallisoletanos eligen a un nuevo entrenador, Enrique Alfaro estuvo al frente de la práctica del equipo de cara al enfrentamiento que sostendrán ante Eibar el próximo viernes como visitante. Ahí, el exgobernador de Jalisco fungirá como auxiliar de Sisino González, estratega interino.

El mensaje de Enrique Alfaro desde Valladolid

Si bien, Enrique Alfaro llegó como auxiliar de Guillermo Almada en Valladolid, la salida del uruguayo no representó que abandonara el club y así lo manifestó con un mensaje en su cuenta de X en la que les deseó éxito en el futuro, pero afirmó que su enfoque está en l a visita a Eibar.

“Ha habido cambios en el Real Valladolid, pero yo tengo claro mi compromiso con el club que me abrió las puertas. Suerte a Guillermo Almada y a Darwin Quintana en sus nuevos proyectos. Acá estamos en el entrenamiento hoy, concentrados y motivados, con el equipo trabajando a tope para traernos 3 puntos de Eibar”, compartió Enrique Alfaro.

Así, pese a la salida de Almada, Enrique Alfaro mantendrá vivo su sueño de crecer en el mundo del futbol y algún día, poder convertirse en director técnico de un equipo profesional que es a lo que aspira y para lo que se preparó.

¿Cómo va Valladolid en la Segunda División en España?

En estos momentos, Valladolid marcha en la décima posición de la Segunda División de España con 24 puntos que son producto seis partidos ganados, seis empates y seis derrotas.

Ahora, Enrique Alfaro buscará aportar sus conocimientos para conseguir que Valladolid escale posiciones en la tabla general y logre acercarse a las posiciones que conceden el boleto a la LaLiga, ya sea de forma directa o por el Playoff.