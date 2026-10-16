Hijo de Fishman habló de la muerte de Gerardo Germán Pineda, por la que buscará ayuda psicológica tras el lamentable suceso.

José Ángel Nájera Sánchez, conocido como Hijo de Fishman, dio una conferencia de prensa para hablar del suceso que llevó a la muerte al réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho.

Hijo de Fishman tomará terapia psicológica tras la muerte de Gerardo Germán Pineda

El Hijo de Fishman asegura que la muerte de Gerardo Germán Pineda le dejó una enseñanza de vida y dentro de su profesión.

Asimismo, subrayó que la muerte es uno de los riesgos que enfrentan dentro del cuadrilátero.

A veces hay muchas situaciones que se dan en un cuadrilátero, pero más que aprender, te hace madurar. Hijo de Fishman, luchador

El Hijo de Fishman (@hijodefishman)

El luchador reveló que buscará ayuda psicológica tras la muerte del réferi, pues debe aprender a controlar sus emociones para avanzar como persona.

Si uno no busca ayuda no va a poder controlar sus emociones (…) buscar ayuda mejorar tu entorno profesional y como persona. Hijo de Fishman

Sobre la muerte de Gerardo Germán Pineda, el Hijo de Fishman mencionó que fue un accidente: “Son accidentes que pasan, al final de cuentas todos estamos preparados”.

El Hijo de Fishman no dejará la lucha tras la muerte de Gerardo Germán Pineda

El Hijo de Fishman fue cuestionado sobre si teme que quedarse sin licencia como luchador, o si ha pensado en retirarse tras la muerte de Gerardo Germán Pineda.

El luchador expresó que por el momento no está en sus planes dejar esta disciplina e ignora si habrá un proceso para retirarle su permiso profesional: “Aquí voy a seguir”.

El abogado del Hijo Fishman habló de su situación jurídica, mencionando que tenía el estatus de investigado y legal está concluido tras llegar a un acuerdo con la familia de Gerardo Germán Pineda.

Por otro lado, el Hijo de Fishman aclaró que no le aplicó un martinete a Gerardo Germán Pineda como se había manejado, sino una variante conocida como package piledriver.

Tras lo ocurrido, el Hijo de Fishman se bajó a tomarse fotos con los fans cuando le informaron que el réferi no respondía; cuando él acudió a verlo todavía respiraba.

Gerardo Germán Pineda necesitaba oxígeno, pero no había y le arrojaron alcohol, minutos después el réferi murió.