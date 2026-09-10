Deyna Castellanos se perfila como nuevo refuerzo de Tigres Femenil después de terminar de común acuerdo su vínculo con Portland Thorns de la NWSL.

La futbolista venezolana llega a la Liga MX Femenil después de jugar en España, Inglaterra y Estados Unidos, además de convertirse en una de las referentes de su selección.

¿Quién es Deyna Castellanos?

Deyna Cristina Castellanos Naujenis es una futbolista venezolana nacida en Maracay, estado Aragua. Se desempeña principalmente como delantera.

Comenzó a jugar futbol desde pequeña y posteriormente se formó en la academia del exfutbolista venezolano Juan Arango antes de trasladarse a Estados Unidos para continuar su carrera deportiva y académica.

Deyna Castellanos (TMJ)

¿Cuántos años tiene Deyna Castellanos?

Deyna Castellanos tiene 27 años.

¿Quién es la pareja de Deyna Castellanos?

No se encontró información pública suficientemente confirmada sobre la identidad de una pareja actual de Deyna Castellanos.

¿Qué sugno zodiacal es Deyna Castellanos?

Deyna Castellanos nació el 18 de abril de 1999 en Maracay, Venezuela, por lo que su signo zodiacal es Aries.

¿Deyna Castellanos tiene hijos?

No se encontró información confirmada que permita establecer que Deyna Castellanos tenga hijos.

¿Qué estudió Deyna Castellanos?

Deyna Castellanos estudió en Florida State University, institución a la que llegó con una beca deportiva.

Entre 2016 y 2019 jugó para las Florida State Seminoles y concluyó su etapa universitaria mientras desarrollaba su carrera como futbolista.

Durante su paso por la universidad disputó 82 partidos y marcó 48 goles. En 2018 ayudó a las Seminoles a conquistar el campeonato nacional de futbol universitario.

Deyna Castellanos (Instagram | Deyna Castellanos)

¿En qué equipos ha jugado Deyna Castellanos?

La carrera profesional de Deyna Castellanos comenzó en Atlético de Madrid, club al que llegó en 2020 después de su etapa universitaria.

Con el conjunto español disputó 58 partidos y marcó 23 goles, de acuerdo con registros de su trayectoria.

En 2022 pasó al Manchester City, donde permaneció hasta 2024. Posteriormente jugó con Bay FC, de la NWSL, antes de incorporarse a Portland Thorns en 2025.

Con este último club disputó 33 encuentros, 19 de ellos como titular.