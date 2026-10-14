Latin Lover no cree que el Hijo de Fishman haya tenido la intención de lastimar al réferi Gerardo Germán Pineda; “fue un accidente”, afirmó.

Gerardo Germán Pineda, también conocido como El Búho, murió en el ring el pasado 8 de octubre, luego de que el Hijo de Fishman le aplicara una maniobra conocida como martinete.

Latin Lover defiende al Hijo de Fishman tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda

El Hijo de Fishman fue liberado tras pagar una reparación del daño a la familia de Gerardo Germán Pineda, quien fue réferi por casi 30 años.

Al respecto, Latin Lover declaró que el Hijo de Fishman no tenía intención de matar a El Búho y está seguro que se trató de un accidente.

Ningún compañero jamás va hacer un movimiento en el ring para lastimar a algún compañero y menos para quitarle la vida, fue un accidente. Latin Lover

Latin Lover (Instagram/@victor_latinlover)

El luchador mencionó que hay ocasiones donde los réferis se ponen de acuerdo con los luchadores para realizar maniobras y el espectáculo llame más la atención.

Latin Lover recordó que él conoció a El Búho cuando aún luchaba , por lo que cree que la edad habría sido uno de los factores que jugó en su contra durante la maniobra de lucha libre.

“Todos lamentamos eso que sucedió”, mencionó Latin Lover, quien cree que se debe tomar consciencia de la forma de actuar arriba del ring.

El deportista considera que si se investiga a más a fondo la muerte de Gerardo Germán Pineda, se podría encontrar que él estaba de acuerdo en participar en las maniobras de lucha libre del Hijo de Fishman.

Latin Lover pide a sus compañeros que cumplan con las reglas de la lucha libre

Víctor Manuel Reséndez, nombre de Latin Lover, cree que los luchadores suelen no acatar las reglas y solo cuando ocurre una desgracia comienzan a tomar conciencia sobre la normas de la lucha libre.

Hasta que no pase una desgracia van a entender los compañeros. Somos muy socarrones, no hacemos caso. Latin Lover

Latin Lover dice que las reglas de la lucha libre prohiben a los luchadores pasar la valla de contención que los divide del público, pero muchos deportistas continúan rebasando este límite.

El también actor acusó que algunos luchadores están utilizando a los réferis para que sean parte del show , cuando su trabajo es mediar el encuentro deportivo.

Exhorto a mis compañeros para que ya no abusemos y no nos metamos con la gente, tampoco usar el réferi. Latin Lover