Chivas vs Cruz Azul chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Chivas 3-2 Cruz Azul es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.

Pronóstico: Chivas 3-2 Cruz Azul

Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Cruz Azul, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo

Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González y Efraín Álvarez

Delanteros: Santiago Sandoval y Roberto Alvarado

Chivas empató con León en la Jornada 16 de la Liga MX (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos

Mediocampistas: Ángel Márquez, Erik Lira, José Paradela, Andrés Montaño y Luka Romero

Delantero: Nicolás Ibáñez

Chivas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Chivas vs Cruz Azul chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.