Chivas vs Cruz Azul chocan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico triunfo del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Chivas 3-2 Cruz Azul es el pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX en el Apertura 2026.
Pronóstico: Chivas 3-2 Cruz Azul
Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Cruz Azul, en la Jornada 17 de la Liga MX.
Deportes
Puebla vs San Luis: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Deportes
Tijuana vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
FC Juárez vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
Pachuca vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
Pumas vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Deportes
Chivas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Deportes
Tigres vs América: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González y Efraín Álvarez
- Delanteros: Santiago Sandoval y Roberto Alvarado
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos
- Mediocampistas: Ángel Márquez, Erik Lira, José Paradela, Andrés Montaño y Luka Romero
- Delantero: Nicolás Ibáñez
Chivas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Chivas vs Cruz Azul chocan en la última jornada del Apertura 2926 de la Liga MX. Domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video