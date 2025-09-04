Después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmara que el ascenso y el descenso volverán, es buen momento de recordar cuáles son los 6 clubes de la Liga de Expansión que demandaron a la FMF en busca de este cambio.

Aunque el regreso del ascenso y el descenso en la Liga MX no será inmediato, sino a partir de la temporada 2026-27, es un buen paso en las aspiraciones de los 6 clubes de la Liga de Expansión que pelearon por ello.

¿Cuáles son los 6 clubes de Liga de Expansión que demandaron a la FMF ante el TAS?

Ante la necesidad de contar con la posibilidad de ascender a la Liga MX, 6 clubes de la Liga de Expansión demandaron a la FMF ante el TAS en busca del regreso del ascenso y descenso de categoría.

Los 6 clubes de la Liga de Expansión que demandaron a la FMF ante el TAS, aguantaon las presiones en busca de una resolución favorable, que en el papel parecen haber logrado.

Estos son los 6 clubes de la Liga de Expansión que demandaron a la FMF:

Atlético La Paz Atlético Morelia Cancún FC Leones Negros Venados de Mérida Mineros de Zacatecas

Equipos con mucha historia que demandaron a la FMF ante el TAS

Aunque la mayoría de estos 6 clubes de la Liga de Expansión nunca han jugado en la Primera División de México, destacan los casos del Atlético Morelia y los Leones Negros, que tuvieron grandes momentos en la hoy Liga MX.

Atlético Morelia fue campeón y los Leones Negros llegaron a jugar varias finales en el máximo circuito del futbol mexicano.

Volverá con “candados” el ascenso y descenso a la Liga MX

Fue durante la pandemia de la Covid-19 que desapareció el ascenso y descenso en la Liga MX, un golpe a la competitividad del futbol mexicano.

La decisión provocó distintos movimientos por parte de algunos clubes de la Liga Expansión que llegaron hasta el TAS para exigir el regreso de este sistema.

El TAS desestimó la petición del G6, clubes de la Liga Expansión que solicitaron el regreso del ascenso y descenso de forma inmediata, y falló a favor de la Liga MX.

En este contexto, el ascenso y descenso regresará, pero será bajo el proceso de certificación que indique la Federación Mexicana de Futbol.

Postura de los clubes de la Liga Expansión ante el regreso del ascenso y descenso

Los clubes de la Liga Expansión tendrán un año para prepararse y cumplir con los requisitos de certificación que les permitan pelear por un lugar en la Liga MX en mayo del 2027.

En ese sentido, los clubes de la Liga Expansión que demandaron a la FMF ante el TAS lanzaron un comunicado para hablar del regreso del ascenso y descenso al futbol mexicano.

“La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para los jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte”, se lee en el comunicado.