Donovan Carrillo debuta el martes 10 de febrero a las 11:30 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX, Canal 9 y Claro Sports.
Donovan Carrillo competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de patinaje artístico.
Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026
- Evento: Debut Donovan Carrillo
- Disciplina: Patinaje artístico
- Prueba: Programa Corto
- Fecha: Martes 10 de febrero de 2026
- Horario: 11:30 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX, Canal 9 y Claro Sports
Hora para ver a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Donovan Carrillo debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el martes 10 de febrero, a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.
Canal para ver a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
Las señales de ViX, Claro Sports y Canal 9 transmitirán el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
- Evento: Debut Donovan Carrillo
- Disciplina: Patinaje artístico
- Prueba: Programa Corto
- Fecha: Martes 10 de febrero de 2026
- Horario: 11:30 horas
- Sede: Milán-Cortina 2026
- Transmisión: ViX, Canal 9 y Claro Sports
El regreso de Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos de Invierno
La primera participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno fue en Beijing en 2022.
El atleta mexicano hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y el primero en la historia en llegar a una final.
Con esa experiencia ganada, Donovan Carrillo encara una nueva oportunidad para alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos de Invierno.
¿Cuándo vuelve a participar Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?
Donovan Carrillo volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el viernes 13 de febrero en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.
El programa libre de patinaje artístico será la segunda prueba de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026.