Donovan Carrillo debuta el martes 10 de febrero a las 11:30 horas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Transmiten ViX, Canal 9 y Claro Sports.

Donovan Carrillo competirá en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, cuando debute en Milán-Cortina 2026, en la disciplina de patinaje artístico.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026

Evento: Debut Donovan Carrillo

Disciplina: Patinaje artístico

Prueba: Programa Corto

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Horario: 11:30 horas

Sede: Milán-Cortina 2026

Transmisión: ViX, Canal 9 y Claro Sports

Hora para ver a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el martes 10 de febrero, a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Las señales de ViX, Claro Sports y Canal 9 transmitirán el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Donovan Carrillo, flag bearer of Mexico, walks during the Olympic opening ceremony at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 6, 2026. (AP Photo/Ben Curtis) (Ben Curtis / AP)

El regreso de Donovan Carrillo a los Juegos Olímpicos de Invierno

La primera participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno fue en Beijing en 2022.

El atleta mexicano hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y el primero en la historia en llegar a una final.

Con esa experiencia ganada, Donovan Carrillo encara una nueva oportunidad para alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos de Invierno.

FILE - Donovan Carrillo of Mexico competes during the men's short program at the Skate America figure skating event in Allen, Texas, Oct. 19, 2024. (AP Photo/Tony Gutierrez, File) (Tony Gutierrez / AP)

¿Cuándo vuelve a participar Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?

Donovan Carrillo volverá a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el viernes 13 de febrero en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.

El programa libre de patinaje artístico será la segunda prueba de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026.