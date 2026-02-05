Donovan Carrillo es uno de los atletas mexicanos que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Conoce cuándo debuta en patinaje artístico.

Competencia: Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Hora: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Milán, Italia

Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026: Día para ver al mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

El atleta mexicano Donovan Carrillo iniciará su participación en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el martes 10 de febrero.

Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026: Hora para ver al mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo tendrá su primera prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 el martes 10 de febrero de 2026 en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

Donovan Carrillo, patinador mexicano. (Graham Hughes / AP)

¿Cuándo será la próxima participación de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?

En caso de que Donovan Carrillo clasifique tras participar en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el patinador mexicano volverá a mostrar su talento el viernes 13 de febrero en punto de las 12 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué otros mexicanos participan en Milán-Cortina 2026?

Atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: