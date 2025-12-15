El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ha revelado a la cantante Mariah Carey como artista internacional en la ceremonia de apertura de Milano Cortina.

“Mariah Carey representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña la preparación para los Juegos.” Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Asimismo, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 reconocieron a Mariah Carey por su “voz inigualable y su repertorio musical que atraviesa generaciones y culturas” , lo cual hace que su participación sea inigualable.

Y por lo que Mariah Carey será uno de los artistas principales que actuarán en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro en Milán, Italia el próximo 6 de febrero en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La “Armonía” será el tema central de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Entre otros detalles, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 revelaron que su ceremonia de apertura tendrá como tema central la “Harmony” ó “Armonía”.

Tema central de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que plantea la idea de la convivencia entre culturas, disciplinas y comunidades con una experiencia compartida.

Con ello, se espera que la música y el deporte den vida a la ceremonia de apertura e los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con una armonía que se traduzca “en energía colectiva, un espacio simbólico donde las comunidades se reúnen y atraviesan fronteras”.