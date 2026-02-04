Los Juegos Olímpicos de Invierno son una competencia que representa un reto para los atletas mexicanos, ya que se deben preparar no solo físicamente sino también en otros aspectos.

Y es que a diferencia de potencias como Canadá, Estados Unidos o países europeos, México carece de infraestructura natural y técnica para disciplinas como esquí alpino, bobsleigh, skeleton o patinaje de velocidad, lo que obliga a que prácticamente toda la preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno se realice en el extranjero.

De acuerdo con estimaciones de entrenadores, exatletas y especialistas, el costo anual para mantener a un atleta mexicano de invierno oscila entre 2.1 y 4.3 millones de pesos, por lo que si se compara con un futbolista de la Liga MX el gasto es muy alto.

¿Invierte más un atleta mexicano de invierno que un futbolista de la Liga MX?

El monto antes mencionado para mantener a un atleta mexicano de invierno incluye entrenamientos en Europa o Norteamérica, contratación de entrenadores especializados, viajes internacionales, hospedaje, alimentación, equipo técnico de alto rendimiento y participación en competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Invierno.

En un ciclo olímpico completo de cuatro años, la inversión puede alcanzar entre 8 y 15 millones de pesos por atleta mexicano de invierno, una cifra que en muchos casos no es cubierta en su totalidad por apoyos gubernamentales. Familias y patrocinadores privados suelen asumir gran parte del gasto, con el objetivo principal de lograr la clasificación olímpica.

La diferencia con un futbolista mexicano es abismal, pues un jugador de fuerzas básicas en la Liga MX cuesta a su club entre 150 mil y 400 mil pesos al año, una inversión mucho menor gracias a la infraestructura existente y al modelo masivo de formación.

Isaías Violante, jugador mexicano del América. (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

En contraste, un futbolista consolidado de Primera División percibe entre 3 y 6 millones de pesos anuales, cifras que pueden superar incluso el costo de un atleta olímpico de invierno.

¿Es más rentable un futbolista de Liga MX o un atleta mexicano de invierno?

La diferencia clave radica en el modelo económico: mientras el futbolista de la Liga MX forma parte de una industria rentable que genera ingresos, el atleta olímpico de invierno compite principalmente por representación nacional y mérito deportivo.

En ese contexto, para muchos deportistas mexicanos, clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno ya es una victoria, aun antes de entrar en competencia.