Los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026

A menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026, cuatro atletas mexicanos están clasificados a la justa. Conoce la lista que encabeza el patinador, Donovan Carrillo.

Atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno:

Donovan Carrillo | Patinaje artístico Allan Corona | Esquí cross country Regina Martínez | Esquí cross country Sarah Schleper | Esquí alpino

Los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026, inician el viernes 6 de febrero.

Donovan Carrillo llega como la gran figura de la delegación de atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

Hasta el momento son cuatro los atletas mexicanos que tienen asegurada su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

Lasse Gaxiola y Alessandro Cantele disputarán el último boleto mexicano en la disciplina de esquí alpino, el 18 de enero de 2026.

Donovan Carrillo, quien será abanderado de México en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026, es originario de Jalisco y está ubicado entre los mejores patinadores artísticos sobre hielo a nivel mundial.

A Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo va por su segunda asistencia olímpica de manera consecutiva. En la justa de Beijing 2022 concluyó en el sitio 22.

En 2025, Donovan Carrillo logró la plaza olímpica para Milano-Cortina para su segunda participación y además consiguió una medalla de bronce.

Donovan Carrillo, en el Mundial de Patinaje Artístico 2024. (Graham Hughes / AP)

Doble debut en el esquí cross country de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026

El esquí cross country tendrá en Allan Corona y Regina Martínez a dos atletas mexicanos que debutarán en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

Allan Corona dejó México para emigrar a Noruega a forjar su pasión en la nieve, y cumplirá su sueño olímpico en Milano-Cortina 2026.

El joven esquiador, Allan Corona, sigue el camino que inició Roberto Álvarez (Calgary 1988 y Albertville 1992), Germán Madrazo (Pyeongchang 2018) y Jonathan Soto (Beijing 2022).

Allan Corona, esquiador mexicano (ESPECIAL)

La doctora que debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026

Regina Martínez es doctora especialista en urgencias y se enamoró de la nieve casi de manera circunstancial, pero está a punto de debutar en el máximo evento en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

La historia de la competidora ha llamado la atención debido a que a pesar de que en la Ciudad de México no hay nieve, ha entrenado arduamente y logró clasificarse a la máxima justa deportiva de invierno, en la disciplina de cross country.

Regina Martínez, la mexicana esquiadora que participará en Milano-Cortina 2026 (doctor_regina/Instagram)

Sara Schleper, la abanderada mexicana que es especialista en esquí alpino

Sarah Schleper es especialista en esquí alpino y es considerada la máxima representante de la especialidad en América Latina, nivel con el que llegará a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

En la cita invernal italiana, Sara será abanderada de la delegación mexicana y cumplirá su séptima asistencia olímpica, camino que inició en Nagano 98.

Schleper nació en Colorado, Estados Unidos. En el 2011 se casó con el mexicano Federico Gaxiola, y a partir de Pyeongchang 2018 decidió representar a México.

Sara Schleper, atleta mexicana en esquí alpino (especial)

El último boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026

México tiene un boleto pendiente en esquí alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026, cuyo dueño se definirá el 18 de enero de 2026.

Lasse Gaxiola y Alessandro Cantele disputarán ese lugar en la delegación de atletas mexicanos para la justa olímpica invernal.

¿Cómo le fue a los atletas mexicanos en los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno?

Estos fueron los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, celebrados en Pekín.