La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), dio a conocer que está investigando un posible dopaje de esquiadores en los Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Reportes indican que varios esquiadores tomaron fármacos que aumentan el grosor de su pene previo al inicio de los Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Olímpicos de Invierno (Fatima Shbair / AP)

AMA investiga a esquiadores que engrosaron su pene para los Olímpicos de Invierno

De acuerdo con el informe de la AMA, previo al inicio de los Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, hubo reportes de esquiadores que se doparon para engrosar su pene.

Supuestamente el doparse para engrosar su pene le daría ventaja a los esquiadores en en la prueba de salto de los Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Dichas acusaciones se dieron desde el mes de enero por parte del diario alemán Bild, donde se señaló este extraño procedimiento para hacer trampa en la prueba.

Tras esto Witold Banka, presidente de la AMA, señaló en conferencia de prensa que va a investigar todo al respecto de este curioso caso de dopaje en la competencia.

Por su parte, Oliver Niggli, director general de la AMA, señaló que desconoce cómo se puede mejorar el rendimiento en la prueba de salto; pero estará al tanto de cualquier cosa relacionada al dopaje.

Olímpicos de Invierno (John Locher / AP)

¿Engrosar el pene mejora el rendimiento en el salto de esquí en los Olímpicos de Invierno?

Tras darse a conocer el curioso caso de esquiadores que se doparon para engrosar su pene en los Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026; muchos preguntan si esto sirve de algo.

Aunque doparse para engrosar el pene parece algo sin sentido, investigadores señalaron que sí puede ayudar, en el sentido que los esquiadores necesitarían trajes un poco más grandes.

Si bien la variación puede ser apenas perceptible y de tal solo unos centímetros de tela; esto puede hacer que el competidor tenga una ventaja aerodinámica.

Pues con solo dos centímetros extra en un traje de esquiador, una persona puede saltar casi 6 metros extra de lo que haría regularmente.

Obviamente en una competencia como los Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, no se puede permitir esta clase de trampas, por extrañas que sean.