México vs Uruguay se encuentran camino al Mundial 2026 en partido de preparación; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del juego de la Fecha FIFA.

México enfrentará a Uruguay en su primer partido de preparación en la Fecha FIFA del mes de noviembre, que completará ante Paraguay en su segundo duelo.

México vs Uruguay: Pronóstico del partido de la Fecha FIFA

El pronóstico del partido México vs Uruguay es triunfo del Tricolor con marcador de 2-1, en el Estadio Corona de Torreón. Coahuila.

México vs Uruguay: Posibles alineaciones del partido de preparación en la Fecha FIFA

México recibe a Uruguay con esta posible alineación en el partido de preparación en la Fecha FIFA.

Portero

Carlos Acevedo

Defensas

Kevin Álvarez

César Montes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Medios

Erik Lira

Fidel Ambriz

Érick Sánchez

Delanteros

Hirving Lozano

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, tiene algunas ausencias importantes, y pondrá esta posible alineación ante México.

Portero

Santiago Melé

Defensas

Mathías Olivera

Sebastián Cáceres

Joaquín Piquerez

Maximiliano Araújo

Medios

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Rodrigo Zalazar

Giorgian De Arrascaeta

Delanteros

Brian Rodríguez

Federico Viñas

México vs Uruguay: Día y hora para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA

México se mide ante Uruguay en partido de preparación de la Fecha FIFA, el sábado 15 de noviembre, en duelo que se jugará en el Estadio Corona de Torreón.

A las 19 horas, México vs Uruguay chocan en el Estadio Corona.

México vs Uruguay: Canal para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA

La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN transmitirán el partido México vs Uruguay, como parte de la Fecha FIFA.

Partido: México vs Uruguay

Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN

¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA del mes de noviembre?

Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en los partidos de la Fecha FIFA que enfrentará en este mes de noviembre.

Esta es la convocatoria de México para la Fecha FIFA:

Porteros

Luis Malagón | América

Raúl Rangel | Chivas

Carlos Acevedo | Santos

Defensas

Kevin Álvarez | América

Israel Reyes | América

César Montes | Lokomotiv Moscú

Edson Álvarez | Fenerbahçe

Johan Vásquez | Genoa

Jesús Orozco | Cruz Azul

Jesús Gallardo | Toluca

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Medios

Fidel Ambriz | Monterrey

Erik Lira | Cruz Azul

Gilberto Mora | Tijuana

Erik Sánchez | América

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Obed Vargas | Seattle Sounders

Marcel Ruiz | Toluca

Delanteros