México vs Uruguay se encuentran camino al Mundial 2026 en partido de preparación; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del juego de la Fecha FIFA.
México enfrentará a Uruguay en su primer partido de preparación en la Fecha FIFA del mes de noviembre, que completará ante Paraguay en su segundo duelo.
México vs Uruguay: Pronóstico del partido de la Fecha FIFA
El pronóstico del partido México vs Uruguay es triunfo del Tricolor con marcador de 2-1, en el Estadio Corona de Torreón. Coahuila.
México vs Uruguay: Posibles alineaciones del partido de preparación en la Fecha FIFA
México recibe a Uruguay con esta posible alineación en el partido de preparación en la Fecha FIFA.
Portero
- Carlos Acevedo
Defensas
- Kevin Álvarez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
Medios
- Erik Lira
- Fidel Ambriz
- Érick Sánchez
Delanteros
- Hirving Lozano
- Raúl Jiménez
- Roberto Alvarado
Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, tiene algunas ausencias importantes, y pondrá esta posible alineación ante México.
Portero
- Santiago Melé
Defensas
- Mathías Olivera
- Sebastián Cáceres
- Joaquín Piquerez
- Maximiliano Araújo
Medios
- Emiliano Martínez
- Rodrigo Bentancur
- Rodrigo Zalazar
- Giorgian De Arrascaeta
Delanteros
- Brian Rodríguez
- Federico Viñas
México vs Uruguay: Día y hora para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA
México se mide ante Uruguay en partido de preparación de la Fecha FIFA, el sábado 15 de noviembre, en duelo que se jugará en el Estadio Corona de Torreón.
A las 19 horas, México vs Uruguay chocan en el Estadio Corona.
México vs Uruguay: Canal para ver el partido de preparación en la Fecha FIFA
La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN transmitirán el partido México vs Uruguay, como parte de la Fecha FIFA.
- Partido: México vs Uruguay
- Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA
- Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: ViX Premium, Canal 7, Canal 5 y TUDN
¿Quiénes fueron convocados por Javier Aguirre para jugar la Fecha FIFA del mes de noviembre?
Javier Aguirre, DT de México, dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay, en los partidos de la Fecha FIFA que enfrentará en este mes de noviembre.
Esta es la convocatoria de México para la Fecha FIFA:
Porteros
- Luis Malagón | América
- Raúl Rangel | Chivas
- Carlos Acevedo | Santos
Defensas
- Kevin Álvarez | América
- Israel Reyes | América
- César Montes | Lokomotiv Moscú
- Edson Álvarez | Fenerbahçe
- Johan Vásquez | Genoa
- Jesús Orozco | Cruz Azul
- Jesús Gallardo | Toluca
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
Medios
- Fidel Ambriz | Monterrey
- Erik Lira | Cruz Azul
- Gilberto Mora | Tijuana
- Erik Sánchez | América
- Orbelín Pineda | AEK Atenas
- Obed Vargas | Seattle Sounders
- Marcel Ruiz | Toluca
Delanteros
- Alexis Gutiérrez | América
- Roberto Alvarado | Chivas
- Diego Lainez | Tigres
- Jorge Ruvalcaba | Pumas
- Hirving Lozano | San Diego FC
- Raúl Jiménez | Fulham
- Germán Berterame | Monterrey
- Armando González | Chivas