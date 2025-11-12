México vs Argentina se miden en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Gracias al resultado de otro partido y al Fair Play, México calificó a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, fase en la que se medirá con Argentina.
México vs Argentina en Mundial Sub-17: Pronóstico de dieciseisavos de final
México y Argentina suelen enfrentarse en los mundiales de distintas categorías, y en el torneo Sub-17 chocarán en dieciseisavos, partido en el que la selección sudamericana es favorita.
El pronóstico es que México perderá 0-2 ante Argentina, la mejor selección en el Mundial Sub-17 que se juega en Qatar.
México vs Argentina en Mundial Sub-17: Posibles alineaciones de dieciseisavos de final
México pondrá esta posible alineación en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, ante la selección de Argentina.
Portero
- Santiago López
Defensas
- Adrián Villa
- Ian Olvera
- Félix Contreras
- Michael Corona
Medios
- José Mancilla
- Oscar Pineda
- Iñigo Borgio
- Gael García
Delanteros
- Lucca Vuoso
- Aldo de Nigris
Argentina pondrá esta posible alineación ante México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
Portero
- Centurión
Defensas
- Zalazar
- Martínez
- Yáñez
- Silveira
Medios
- Espíndola
- Bouhier
- Guner
Delanteros
- Ojeda
- Jainikoski
- Tulian
México vs Argentina en el Mundial Sub-17: Fecha y hora para ver los dieciseisavos de final
El viernes 14 de noviembre, México vs Argentina protagonizarán una edición más de su rivalidad a nivel selecciones nacionales, ahora en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
México vs Argentina se miden a las 8:45 horas, tiempo del centro de México, en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
México vs Argentina en el Mundial Sub-17: Canal para ver los dieciseisavos de final
Las señales del Canal 9, ViX y TUDN transmitirán el partido México vs Argentina, en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
- Partido: México vs Argentina
- Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025
- Fase: Dieciseisavos de final
- Horario: Por confirmar
- Sede: Aspire Zona, Doha
- Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN
Así calificó la Selección Mexicana a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
Después de ser derrotada por Suiza en la Jornada 3 del Mundial Sub-17, a la Selección Mexicana le quedaban muy pocas opciones para calificar a dieciseisavos de final.
El fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 fue evitado por el Fair Play, ya que al tener menos tarjetas que Arabia, con quien empató en todas las estadísticas, el Tri calificó de milagro.
México no recibió tarjetas rojas, mientras que Arabia vio dos de ese color en la Fase de Grupos.