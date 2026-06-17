Fiona Chernavskaya es una estilista, fotógrafa y directora creativa que cobró notoriedad internacional tras darse a conocer su relación con el cantante estadounidense Oliver Tree.

La creativa ha desarrollado una carrera vinculada a la moda, la fotografía y la dirección artística, colaborando en proyectos independientes y explorando propuestas relacionadas con la sostenibilidad.

¿Quién es Fiona Chernavskaya?

Fiona Chernavskaya es una estilista, fotógrafa y directora creativa que ha trabajado en proyectos relacionados con la moda y la creación de contenido visual.

A través de su actividad profesional ha desarrollado propuestas enfocadas en la dirección artística, el estilismo editorial y la fotografía.

También ha manifestado interés por la moda sostenible y la exploración de nuevas tendencias creativas.

Fiona Chernavskaya y Oliver Tree (Instagram | Fiona Chernavskaya)

¿Cuántos años tiene Fiona Chernavskaya?

No existe información pública sobre la fecha de nacimiento o la edad de Fiona Chernavskaya.

¿Quién es la pareja de Fiona Chernavskaya?

Fiona Chernavskaya era pareja del cantante y compositor estadounidense Oliver Tree.

Tras la muerte del artista en junio de 2026, la directora creativa publicó mensajes en redes sociales en los que pidió respeto para su proceso de duelo y aseguró que ambos mantenían una relación monógama.

Oliver Tree y su novia, Fiona Chernavskaya (Instagram | Fiona Chernavskaya)

¿Qué signo zodiacal es Fiona Chernavskaya?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es el signo zodiacal de Fiona Chernavskaya.

¿Quiénes son los hijos de Fiona Chernavskaya?

No hay información pública ampliamente documentada que indique que Fiona Chernavskaya tenga hijos.

¿Qué estudió Fiona Chernavskaya?

No existen registros públicos ampliamente difundidos sobre los estudios académicos de Fiona Chernavskaya.

La información disponible se concentra principalmente en su trayectoria dentro de la moda, la fotografía y la dirección creativa.

¿En qué ha trabajado Fiona Chernavskaya?

Fiona Chernavskaya ha trabajado como estilista, fotógrafa y directora creativa independiente.

Su experiencia incluye la creación de conceptos visuales, producción de sesiones fotográficas, desarrollo de identidad estética para proyectos editoriales y colaboraciones dentro de la industria de la moda.

Parte de su trabajo ha estado vinculado a propuestas de diseño sostenible y a proyectos desarrollados entre ciudades como Londres y Milán.

Fiona Chernavskaya (Instagram | Fiona Chernavskaya)

Fiona Chernavskaya se despide de Oliver Tree

Fiona Chernavskaya ganó atención mediática internacional tras la muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

Después del fallecimiento del cantante, compartió mensajes públicos para rendirle homenaje y pedir respeto a su privacidad, lo que generó un amplio interés sobre su vida personal y su trayectoria profesional.

En una segunda publicación, Chernavskaya compartió fotos nunca antes vistas de su relación con Oliver Tree, dejando un conmovedor mensaje de despedida.