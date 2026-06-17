Te damos el setlist, horario y telonero del concierto de The Rose en Arena CDMX para el 17 de junio.
El Rosetopia Tour de la banda The Rose hará escala con un show imperdible en Ciudad de México.
Setlist del concierto de The Rose en Arena CDMX
De acuerdo con sus presentaciones más recientes, este sería el setlist que interpretaría The Rose en su concierto:
- Utopia
- Lifeline
- You’re Beautiful
- Red
- Yes
- Walking on Clouds
- Threshold
- Nebula
- Time
- Slowly
- Broke Promises
- Back to Me
- Alive
- Control Cosmos
- Sorry
- She´s in the Rain
- Beauty and the Beast
- Sour
- Wonder
- Blue Moon
- Utopia
Horario del concierto de The Rose en Arena CDMX
La Arena CDMX confirmó que este será el horario del 17 de junio para el concierto de The Rose:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración aproximada: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Si quieres evitar contratiempos, lo más recomendable es llegar con anticipación al recinto.
Telonero del concierto de The Rose en Arena CDMX
No se ha confirmado algún telonero para el concierto de The Rose.
Sin embargo, se espera un noche especial porque es la primera vez que The Rose viene a la Arena CDMX y promete hacer vibrar el escenario.
The Rose fusiona el alt-pop, el indie rock y la narrativa emotiva para crear una sonido personal que miles de fanáticos aman.