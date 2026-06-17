Te damos el setlist, horario y telonero del concierto de The Rose en Arena CDMX para el 17 de junio.

El Rosetopia Tour de la banda The Rose hará escala con un show imperdible en Ciudad de México.

Setlist del concierto de The Rose en Arena CDMX

De acuerdo con sus presentaciones más recientes, este sería el setlist que interpretaría The Rose en su concierto:

Utopia

Lifeline

You’re Beautiful

Red

Yes

Walking on Clouds

Threshold

Nebula

Time

Slowly

Broke Promises

Back to Me

Alive

Control Cosmos

Sorry

She´s in the Rain

Beauty and the Beast

Sour

Wonder

Blue Moon

Utopia

The Rose (The Rose / Facebook)

Horario del concierto de The Rose en Arena CDMX

La Arena CDMX confirmó que este será el horario del 17 de junio para el concierto de The Rose:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración aproximada: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Si quieres evitar contratiempos, lo más recomendable es llegar con anticipación al recinto.

The Rose (@official_therose / Instagram)

Telonero del concierto de The Rose en Arena CDMX

No se ha confirmado algún telonero para el concierto de The Rose.

Sin embargo, se espera un noche especial porque es la primera vez que The Rose viene a la Arena CDMX y promete hacer vibrar el escenario.

The Rose fusiona el alt-pop, el indie rock y la narrativa emotiva para crear una sonido personal que miles de fanáticos aman.