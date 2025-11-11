México calificó de milagro a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, pero la mala noticia es que enfrentará a Argentina, la mejor selección del torneo juvenil; te decimos fecha, horario y dónde ver el partido.

De último momento, y gracias al resultado de otro partido y al Fair Play, México calificó a dieciseisavos de final, fase en la que se medirá con Argentina.

México vs Argentina en el Mundial Sub-17: Fecha para ver los dieciseisavos de final

El viernes 14 de noviembre, México vs Argentina protagonizarán una edición más de su rivalidad a nivel selecciones nacionales, esta vez en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

México vs Argentina en el Mundial Sub-17: Canal para ver los dieciseisavos de final

Las señales del Canal 9, ViX y TUDN transmitirán el partido México vs Argentina, en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

México vs Argentina en el Mundial Sub-17: Hora para ver los dieciseisavos de final

La hora del partido México vs Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, se confirmará en breve.

Partido: México vs Argentina

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025

Fase: Dieciseisavos de final

Horario: Por confirmar

Sede: Aspire Zona, Doha

Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN

El Fair Play calificó a la Selección Mexicana a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Después de ser derrotada por Suiza en la Jornada 3 del Mundial Sub-17, a la Selección Mexicana le quedaban muy pocas opciones para calificar a dieciseisavos de final.

La derrota de Francia había enterrado las aspiraciones de México para quedarse con el último boleto a la siguiente ronda.

El fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 fue evitado por el Fair Play, ya que al tener menos tarjetas que Arabia, con quien empató en todas las estadísticas, el Tri calificó de milagro.

México no recibió tarjetas rojas, mientras que Arabia vio dos de ese color en la Fase de Grupos.