Amigos de Gaspi viajaron a Brasil para realizar los trámites y repatriar su cuerpo a Argentina; la familia del influencer niega que se esté realizando una recaudación de fondos.

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murió el pasado domingo 14 de junio durante un accidente aéreo en Brasil.

Autoridades confirmaron la identidad de Gaspi gracias a sus huellas dactilares, por lo que en unos días podrá ser repatriado el cuerpo del youtuber a Argentina.

Dos amigos de Gaspi viajaron a Brasil para repatriar su cuerpo a Argentina

La familia de Gaspi confirmó que su cuerpo llegará a Argentina en los siguientes días; dos de sus amigos viajaron a Brasil para finalizar los trámites correspondientes.

Autoridades de Brasil son quienes determinarán el tiempo que tardará el proceso para repatriar el cuerpo de Gaspi, quien tenía 23 años de edad.

Gaspi, el youtuber. (@gaspipd)

La policía de Brasil se encuentra investigando el accidente donde murió Gaspi y cuatro personas más, entre ellas el cantante Oliver Tree y el productor Lucas Vignale.

El trámite para repatriar a Gaspi podría durar hasta 10 días; la familia de Gaspi adelantó que el traslado y otros gastos ya fueron cubiertos.

Los amigos cercanos a Gaspi que se encuentran en Brasil ya realizan los trámites necesarios para que pueda llegar su cuerpo a Argentina a finales de junio.

Familia de Gaspi niega que estén recaudado fondo para repatriar a Gaspi

La familia de Gaspi compartió un comunicado para negar que estén realizando una campaña de recaudación para cubrir los gastos por la muerte del influencer.

Los gastos funerarios y de traslado de Gaspi fueron cubiertos por aportes privados y personas cercanas a él.

Cualquier petición para pedir dinero usando el nombre de Gaspi es falsa y es considerado una estafa.

La familia de Gaspi pidió a sus seguidores a no hacer aportes a cuentas fraudulentas.