México se prepara para recibir la fiesta más grande de la FIFA el Mundial 2026 y por ello quieren echar la casa por la ventana por lo que quien traer a Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca.

El Estadio Azteca permanece cerrado desde el año pasado por sus trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026 donde será la sede de la inauguración del certamen.

Pero para su reinauguración los directivos de la Selección Mexicana quiere traer a una potencia mundial para que dispute el primer partido en el Coloso de Santa Úrsula que abrirá sus puertas en 2026.

De Pelé a Maradona: Cristiano Ronaldo se uniría a los cracks que han pisado el Estadio Azteca

De acuerdo con FOX y Claro Sports, ya estaría todo arreglado para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca por lo que sería la primera vez que Cristiano Ronaldo venga a México.

De esta manera Cristiano Ronaldo se estaría uniendo a la amplia lista de cracks que han jugado en el Coloso de Santa y hoy te vamos a recordar a las figuras que han venido al histórico recinto.

Pelé y Maradona, dos de los más grandes futbolistas de la historia de este deporte encabezan dicho listado y ambos lograron alcanzar la gloria con su respectiva selección: en el Mundial de 1970 y en el Mundial de 1986.

En 2010, en el marco del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana el Tricolor enfrentó a España que venía de ser campeona del mundo con figuras como: Iker Casillas, Gerard Piqué, Carles Puyol, Xavi Hernández, Sergio Ramos, entre otros.

Ronaldinho también ha pisado la cancha del Azteca pero lo hizo con jugador de club ya que en su paso por el Querétaro le tocó enfrentar al América en 2015 y hasta se llevó la ovación de los fans de ambos equipos.

¿Cuándo enfrentará la Selección Mexicana a la Portugal de Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con múltiples reportes la Selección Mexicana se medirá a la Selección de Portugal en marzo de 2026 cuando se reinauguré el Estadio Azteca que actualmente se encuentra cerrado por remodelaciones del Mundial 2026.

Tentativamente la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal sería el 27 de marzo de 2026, es decir antes del arranque del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.