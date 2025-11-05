Este miércoles 5 de noviembre México enfrentó a Países Bajos por la segunda llave de las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 en busca del boleto a la Gran Final donde Corea del Norte ya esperaba rival.

Contrario a lo que fue el partido de la fase de grupos, en esta ocasión el Tri sí se vio más presionado, Países Bajos tuvo mayor posesión de balón en el primer tiempo pero las mexicanas aguantaron y se fueron al descanso con el 0-0.

En el segundo tiempo, las neerlandesas salieron con mayor agresividad y al minuto 69 del partido sorprendieron a la defensa tricolor y Lina Touzani con un remate dentro del área mandó a guardar el esférico al fondo de las redes para hacer el único tanto del partido.

México vs Países Bajos: ¿Cuál fue el camino del Tri en el Mundial Femenil Sub-17?

México enfrentó a Países Bajos con la ilusión de volver a disputar la final del Mundial Femenil Sub-17, tal como lo hiciera en 2018 el cuadro dirigido por Mónica Vergara sin embargo cayeron 1-0.

En este Mundial Femenil Sub-17 las mexicanas fueron la gran sorpresa ya que después de tropezar en su debut ante Corea del Norte, lograron recomponer el camino y se metieron como segundas del Grupo B.

Derrotaron 1-0 a Países Bajos y Camerún en la fase de grupos, en octavos de final se impusieron por la mínima a Paraguay, en cuartos de final derrotaron 5-4 en la tanda de penales a Italia para así volver a medirse ante las neerlandesas.

México vs Países Bajos: ¿Cuándo jugará el Tri por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17?

Luego de caer ante Países Bajos en las semifinales, la ilusión no termina para México ya que aún podrán pelear por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil, que se disputa en Marruecos y lo harán ante Brasil.

De manera que el conjunto dirigido por Miguel Gamero aún quiere trascender y dejar su huella en la historia el próximo sábado 8 de noviembre cuando se midan a Brasil, quien cayó en la otra llave de semifinales ante Corea del Norte.