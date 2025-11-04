La Selección Mexicana ha dicho presente en el Mundial Sub-17, uno de los torneos que reúne a las que podrían ser las grandes figuras del futuro en el futbol mundial.

Aunque la Selección Mexicana presentó su lista de convocados, varios futbolistas rechazaron la oportunidad de portar la camiseta del Tricolor y se decantaron por representar a otras naciones.

Esto podría ser un claro indicativo del talento que se le está escapando a la Federación Mexicana de Futbol en esta y otras categorías.

Los mexicanos que no representan a su país en el Mundial Sub-17

El Mundial Sub-17 no solo contará con la presencia de los mexicanos que representarán a la Selección Mexicana, sino que también habrá otros compatriotas que representarán a otras naciones.

Antone Bossenberry es uno de los nombres más destacados de Canadá en el Mundial Sub-17, sin embargo, también podría representar a México debido a que su mamá es mexicana.

Otro de los futbolista que podrían representar al Tri es Azyk Gómez, jugador de Estados Unidos y que además cuenta con la nacionalidad salvadoreña. Aunque sí tuvo paso por el equipo mexicano, quedó fuera del proceso para la Copa del Mundo.

Diego Mejía, canterano de Santos Laguna, representará a El Salvador en el Mundial Sub-17. A pesar de que su carrera se ha desarrollado en la Liga MX, el equipo nacional no lo ha considerado.

Jude Terry, Cooper Sánchez, Juan Giovanni Villa y Enrique Martínez, todos ellos de la MLS, juegan para Estados Unidos, aunque también cuentan con la nacionalidad mexicana.

¿Quién es el encargado de las categorías inferiores en la Selección Mexicana?

Andrés Lillini, quien fuera DT de Pumas y Necaxa en la Liga MX, es el Director de Selecciones Nacionales Menores de la Federación Mexicana de Futbol.

Aunque ha logrado concretar que varios futbolistas se decanten por representar a la Selección Mexicana, también se le han escapado otros talentos que podrían aportar al Tri.

Al estar todavía en una etapa formativa, los jugadores podrían cambiar de selección en un futuro. Sin embargo, todo dependerá del proyecto que se les presente.