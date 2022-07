Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mexicana Femenil, dijo después de caer ante Haití y prácticamente estar eliminadas en el Campeonato W de la Concacaf, que no sabe si su puesto está tambaleándose.

En lo que parece ser una despedida de la Selección Mexicana Femenil, Mónica Vergara trató de explicar: “Agradezco el acompañamiento a este proceso.

“No tuvimos un buen torneo, es mucho aprendizaje, es un golpe muy fuerte, se había trabajado muy fuerte y al llegar a este escenario tuvimos ciertas circunstancias” concluyó.

En lo personal, “ esto es de mucho aprendizaje . Me he caído muchas veces, sabía que tendríamos dificultades. Se había planeado este proceso para el 2027, es una generación muy joven, y será valiosísimo todo esto que aprendieron. El trabajo es el que te saca adelante, pero esta vez no lo conseguimos y a crecer”.

Insistió que: “Estamos en desarrollo, no pudimos plasmar lo que se estaba plasmando ante otros rivales. Esto lo habíamos esperado por mucho tiempo y no se reflejó en la cancha ”.

Lo importante es “como te levantas y como inicias este proceso. Agradezco a todos los directores deportivos, agradezco a todos, a Yon de Luisa, que le han dado seguimiento increíble al futbol femenil y están a pleno derecho de expresar lo que sientan pero hay que construir cosas positivas. Hay cosas que toman mas tiempo” finalizó.

¿Se va Mónica Vergara?

No sabe Mónica Vergara si seguirá al frente de la Selección Femenil: “No sé si mi puesto esté asegurado o se vaya a terminar. Hay que acabar este torneo., Peor no me doy por vencida”.

Insistió: “ Me siento orgullosa de ellas , porque cerraron bien el juego. De esto es donde esto nace las personas que generan los cambios”.

Mónica Vergara (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Aspiraciones

La Selección Mexicana sólo aspiraría a entrar a la siguiente fase, al repechaje internacional, si es que logra derrotar a las campeonas del mundo, los Estados Unidos, en el último juego del Grupo A por más de cinco goles, además que Jamaica derrote a Haití .

Simplemente sería un milagro.

La Selección Mexicana Femenil tiene cinco Juegos Olímpicos sin clasificar al torneo de futbol y lo más probable es que sume su segunda ausencia consecutiva en una Copa del Mundo.

