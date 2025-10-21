México derrotó 1-0 a Países Bajos en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos, resultado clave para el equipo tricolor que sigue soñando con avanzar de ronda.

A pesar de la complicidad del rival que tenían enfrente las mexicanas nunca bajaron los brazos y sobre la recta final del partido Citlali Reyes sacó un potente disparo desde fuera del área que significó el único tanto del partido.

¡Brutal golazo de Citlalli Reyes! México ya lo gana a Países Bajos #EllasEnTUDN pic.twitter.com/AdeXgSH15c — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 21, 2025

Con este resultado el Tri se coloca como tercera del grupo con 3 puntos, empatada con las neerlandesas que ocupan el segundo puesto mientras que Corea del Norte es líder con 6 unidades.

