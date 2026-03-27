España confirmó que jugará ante Perú como parte de un partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmaron que sus selecciones se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 8 de junio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

¿Lamine Yamal vendrá a México con España?

Este compromiso entre España y Perú representa una importante prueba para los españoles antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para España, dirigida por Luis de la Fuente, el duelo en territorio poblano servirá para terminar de pulir el funcionamiento táctico y adaptar al grupo a las condiciones climáticas y la altitud de Norteamérica.

Se espera que figuras de talla mundial, como el joven maravilla Lamine Yamal, encabecen la expedición ibérica en México.

Por su parte, la selección peruana llega a este encuentro con la motivación de medir fuerzas ante una de las potencias del fútbol mundial.

España confirma amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc rumbo al Mundial 2026. (captura)

¿Cuándo saldrán los boletos para el España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc?

La elección de Puebla como sede no es casualidad, ya que la infraestructura del inmueble y la calidez de su afición garantizan un marco espectacular.

La venta de boletos en el Estadio Cuauhtémoc se anunciará en las próximas semanas, y se prevé un lleno total para presenciar este choque transatlántico.

Este amistoso no solo promete espectáculo deportivo, sino que posiciona a Puebla como un punto clave en la ruta previa al torneo más importante del planeta.