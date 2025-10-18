México vs Corea del Norte se encuentran en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenil; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

México buscará empezar su camino en el Mundial Sub-17 Femenil de forma positiva y para ello, buscarán sumar sus primeros tres puntos a costa de Corta del Norte en encuentro correspondiente al Grupo B de esta competencia.

México vs Corea del Norte: A qué hora ver el partido del Mundial Sub-17 Femenil

México vs Corea del Norte saltarán a la cancha el sábado 18 de octubre por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenil.

En punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, el Tricolor buscará imponerse a su similar de Corea del Norte en Marruecos, sede del Mundial Sub-17 Femenil.

El partido México vs Corea del Norte es uno de los cinco juegos programados para el sábado 18 de octubre.

México vs Corea del Norte: ¿Dónde ver el partido del Mundial Sub-17 Femenil?

La señal de TUDN transmitirá el partido México vs Corea del Norte, como parte de la Jornada 1 de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-17.

Partido: México vs Corea del Norte

Fase: Jornada 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenil

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Mohammed VI Football Academy

Transmisión: TUDN

¿Cómo llega México a la Jornada 1 del Mundial Sub-17 Femenil vs Corea del Norte?

Este será el primer partido de México en la fase de grupos del Mundial Sub-17 Femenil. Corea del Norte será uno de los tres rivales a los que se medirá en esta ronda.

Los otros dos partidos que México disputará después de jugar contra Corea del Norte serán ante Camerún y Países Bajos en busca del boleto a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 Femenil.

Agenda mundialista LISTÍSIMA ⏰🔥

Guarda el post y nos vemos en todos los partidos. 💚✨



¡A darlo todo! 🇲🇽#EsNuestroMomento 🙂‍↕️ pic.twitter.com/7uJJbB50Wi — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 18, 2025

¿Cuándo juega México en el Mundial Sub-17 Femenil?

El primer partido de México en el Mundial Sub-17 Femenil se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en contra de Corea del Norte.

Después de eso, los siguientes dos partidos de México en el Mundial Sub-17 Femenil se jugarán el martes 21 de octubre y viernes 24 de octubre; primero contra Países Bajos y después contra Camerún.

¿Cómo va México en el Mundial Sub-17 Femenil previo al partido vs Corea del Norte?

México todavía no debuta en el Mundial Sub-17 Femenil y contra Corea del Norte será su debut en la competencia.

De ganarle a Corea del Norte, México se llevará sus primeros tres puntos del torneo y podría proyectar un pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 Femenil.