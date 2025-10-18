Rayadas vs León chocan en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido del Monterrey.

Después de cumplirse 15 jornadas de la Liga MX Femenil, Rayadas y León se mantienen en la pelea por la calificación a la Liguilla.

Rayadas vs León: Fecha para ver el cierre de la Jornada 16 de Liga MX Femenil

Rayadas recibe a León en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el domingo 19 octubre de 2025.

Rayadas vs León: Horario para ver el cierre de la Jornada 16 de Liga MX Femenil

A las 17 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayadas vs León, en el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs León: ¿Dónde ver el cierre de la Jornada 16 de Liga MX Femenil?

La plataforma ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Rayadas vs León, el domingo 19 de octubre.

Partido: Rayadas vs León

Fase: Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil vs León?

Rayadas venció 4-1 a Tijuana en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, una importante victoria para las regias, de cara al cierre de la competencia.

Con los tres puntos ganados en su cancha, Rayadas llegó a 26 puntos en el sexto lugar de la Liga MX Femenil.

Sin embargo, el miércoles 15 de octubre, Rayadas fue goleada por el Spirit en la quinta jornada de la Concacaf W Champions Cup, derrota que eliminó a la escuadra regia del torneo.

¿Cómo quedó León en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

León, rival de Rayadas en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, enfrentó al Pachuca en su anterior partido, con victoria para las Tuzas.

Con 24 puntos, León ocupa el octavo lugar de la Liga MX Femenil, con posibilidades reales de calificar a la Liguilla, aunque el resultado ante Rayadas será muy importante en su destino.