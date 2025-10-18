En la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Pachuca vs Chivas se enfrentan en un partido vital para el Rebaño; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Pachuca vs Chivas es el último partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, y se jugará el domingo 19 de octubre.

Pachuca vs Chivas: A qué hora ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

El domingo 19 de octubre, Pachuca vs Chivas juegan el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Hidalgo será el escenario del partido Pachuca vs Chivas, una visita complicada para el Rebaño femenil.

Pachuca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi transmitirá el partido Pachuca vs Chivas, duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Pachuca al partido de la Jornada 16 de Liga MX Femenil?

La escuadra femenil de Pachuca es ligera favorita para derrotar a Chivas en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 15 de la competencia, Pachuca goleó 5-2 a León, para mantenerse en la pelea por el liderato general del Apertura 2025 de Liga MX.

Con el triunfo, Pachuca alcanzó 36 puntos en el segundo lugar de la Liga MX Femenil, abajo del líder Tigres.

Previo a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, Pachuca sacó un empate en la cancha del Orlando Pride, para calificar a las semifinales de la Concacaf W Champions Cup.

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Chivas llega en buen momento a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, en la que visitará a Pachuca.

Chivas femenil suma 30 puntos en el lugar 4 de la Liga MX Femenil, previo a su partido contra Pachuca.

En la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, Chivas empató 1-1 con Puebla.