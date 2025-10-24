Hace unos días se llevó a cabo la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos donde los marroquíes salieron victoriosos, por lo que los argentinos siguen dolidos no solo por perder, pues también han recibido burlas de los mexicanos.

Y es que la rivalidad entre México y Argentina en el Mundial Sub-20 no solo fue por el partido que disputaron, pues cuando el Chicha Sánchez hizo un video bailando tras derrotar a Chile, Gianluca Prestianni, de Argentina, aplicó la misma imitándolo tras ganarle a los mexicanos.

Por lo que tras la dolorosa derrota de Argentina contra Marruecos, los mexicanos se la aplicaron y no dudaron en burlarse de que perdieron la final del Mundial Sub-20.

“No le damos importancia a México”: Argentino que se burló del Chicha habló sobre la rivalidad de selecciones

Ante ello, Gianluca Prestianni le respondió y aseguró que no importa lo que digan los mexicanos tras el Mundial Sub-20, más cuando se trata de las burlas.

Fue durante una entrevista cuando el jugador Gianluca Prestianni dijo sentirse contento por las burlas debido a que eso es señal de que están haciendo mejor que las otras selecciones nacionales.

“Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros, te hace sentir que estás haciendo las cosas muy bien. En particular, no le damos importancia a la gente de México y de Chile”, señaló el futbolista argentino.

Jugador argentino revela que son mejores que México

El jugador de Argentina añadió que únicamente le callaron la boca a México y Colombia en el Mundial Sub-20, pues según él, son mejores que sus rivales.

“Nosotros les ganamos a México y los dejamos afuera; Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final. Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos”.