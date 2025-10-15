¿Son los precios de boletos? ¿La afición le da la espalda a la Selección Mexicana? Esto lo vamos a intentar resolver, pero en este México vs Ecuador han revelado que habrán acarreador en el Estadio Akron.

Una cosa es cierta, los fans están enojados con la Selección Mexicana, y es que el funcionamiento del equipo no ilusiona a nadie. Y ahora hay que sumarle que se van a enfrentar a un rival muy difícil como lo es Ecuador.

Otra realidad es que existe una baja venta de boletos para el encuentro que se va a llevar a cabo en el Estadio Akron. A unas horas del inicio, todavía hay entradas disponibles.

Eso sí, tendrá que gastar una buena cantidad si quiere ir, y eso en los asientos de hasta arriba.

¿Nadie quiere ir? Revelan que habrá “acarreados” para el México vs Ecuador

Como vimos, en este México vs Ecuador hay una baja venta de boletos. Puede que la goleada que recibió la Selección ante Colombia haya ahuyentado a los aficionados, pues aún hay entradas a unas horas del inicio.

Sin embargo, Javier Alarcón soltó una bomba: "Está con todo el operativo de acarreados para el México vs Ecuador en Guadalajara. Igual que en la política, la idea es que no se vean tantos lugares vacíos", publicó en sus redes sociales.

El que la gente no vaya al Estadio a ver a Tri no es nuevo, lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, el mercado al que los directivos le apuntan por los dólares y los mexicanos viviendo del otro lado del muro.

Está con todo el operativo de acarrados para el México vs Ecuador en Guadalajara. Igual que en la política, la idea es que no se vean tantos lugares vacíos. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) October 14, 2025

Boletos para el México vs Ecuador: Precios altos y todavía disponibles

A 3 horas del inicio del partido, el momento que se hace esta nota, todavía hay muchos lugares disponibles para el México vs Ecuador en el Estadio Akron.

Incluso de los más baratos, el problema es que los que menos cuestan están en 1,000 pesos, y el más caro se puede conseguir en casi 5,000 pesos.