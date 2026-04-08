La selección mexicana de tiro con arco conquistó sus primeras medallas en la Copa del Mundo Puebla 2026 al obtener dos bronces en la modalidad de equipos de arco compuesto.

Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández vencieron 233-230 a Turquía para subir al podio femenino, mientras que Sebastián García, Juan Del Río y Máximo Méndez superaron 233-226 a Dinamarca en la rama varonil.

Estos resultados marcan un inicio prometedor para Conade y México en un evento que reúne a más de 300 atletas de 21 países.

(Conade)

¿Quiénes ganaron medallas de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla?

La vigente campeona del mundo, Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández, dieron a México la medalla de bronce, tras vencer 233-230 a las turcas Yesim Bostan, Defne Cakmak y Emine Oguz.

Este tridente nacional se reunió tres años después del histórico 2023 que protagonizaron con un total de cinco metales de seis posibles en aquella temporada.

Tocó el turno para Sebastián García, Juan Del Río y Máximo Méndez, quienes se colgaron la medalla de bronce, luego de superar 233-226 a los daneses Bredal Bryld, Martin Damsbo y Mathias Fullerton.

(CONADE)

La Copa del Mundo de Tiro con Arco sigue sus actividades

Las actividades de la Copa del Mundo de Tiro con Arco de esta jornada continúan con las clasificatorias de arco recurvo este miércoles 8 de abril.

México se presentará con flechas de élite, tales como las medallistas olímpicas en París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, así como el multimedallista y número tres del mundo, Matías Grande.

Apenas con dos días de actividades, cientos de espectadores se han dado cita en territorio poblano con gran y positiva respuesta para vivir el evento que otorgará puntos de ranking rumbo a Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El evento es organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno de Puebla, World Archery México y World Archery.