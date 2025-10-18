La madrugada de este sábado 18 de octubre, las mexicanas Mariana Bernal y Maya Becerra conquistaron el podio de la Copa del Mundo de Tiro con Arco al colgarse el oro y la plata, respectivamente.

Mariana Bernal conquistó la medalla de oro al vencer a su compatriota Maya Becerra en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco que se lleva a cabo en Nanjing, China, quien se quedó con la presea de plata, tras un reñido encuentro que se definió por “flecha de oro”.

Nota en desarrollo, en breve más información.