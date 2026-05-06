México volvió a brillar en el tiro con arco al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo Shanghái 2026.

El equipo femenil de arco compuesto, integrado por Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández, venció a Corea del Sur en el duelo por el tercer lugar, repitiendo el éxito logrado semanas atrás en Puebla.

Bajo la guía de la entrenadora Karen Montellano, las arqueras mexicanas consolidan su presencia internacional y mantienen vivas las aspiraciones de sumar más preseas en las pruebas de arco recurvo.

México se luce en la prueba por equipos de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Fue en la prueba equipos femeniles de arco compuesto que las flechas nacionales dieron a México su primer podio en China.

México venció a Gran Bretaña en cuartos de final, cayó con Turquía en semifinales, y superó a Corea del Sur en el partido por el duelo por el ercer lugar.

Equipo femenil de tiro con arco compuesto (Conade)

Repiten medalla de bronce ganado en Puebla

Con la guía de la entrenadora Karen Montellano, Becerra, Quintero y Hernández repitieron el metal que ganaron hace unas semanas en la 1ra. Etapa del Serial de World Archery, realizada en Puebla.

Tras dos jornadas protagonizadas por las y los especialistas en compuesto, llegó el turno del arco recurvo con sus clasificatorias, rondas en las que las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez terminaron en sexto y octavo lugar, respectivamente.

Será este miércoles por la noche que las y los arqueros nacionales regresen a la línea de tiro para disputar las eliminatorias de conjuntos recurvos, así como equipos mixtos de ambos arcos, por lo que se espera que la cosecha de medallas mexicanas aumente.