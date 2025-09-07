La disciplina del tiro con arco sigue ofreciendo grandes triunfos a nivel internacional para México, y el turno fue para el equipo femenil, que ganó la primera medalla en el Mundial de la especialidad en Gwangju 2025.

Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo fueron las protagonistas del gran triunfo de México en el Mundial de tiro con arco, tras vencer a Estados Unidos en la final de Gwangju 2025.

¿Cómo ganaron la medalla de oro las mexicanas en el Mundial de tiro con arco?

Las mexicanas Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, escribieron sus nombres con letras de oro en la historia del Mundial de tiro con arco, al ganar la medalla del primer lugar.

Cuando las arqueras mexicanas se percataron de la posibilidad de ganar la primera medalla de oro en el Mundial de tiro con arco, derrotando 236-231 a Estados Unidos en la final del equipo femenil, modalidad compuesto.

El gran nivel de Mariana Bernal y Andrea Becerra, le permitieron a Adriana Castillo mejorar la precisión de sus disparos, y Estados Unidos fue incapaz de seguir el ritmo se rezagó.

México vive gran momento en el tiro con arco

Durante la actual temporada, las mexicanas ya habían subido a lo más alto del podio en el serial de Copas del Mundo de tiro con arco.

Sin embargo, nada comparado con la medalla de oro ganada por las mexicanas en el Mundial de tiro con arco, que en la edición pasada, en Berlín 2023, cayeron en la final con India.

México logra medalla de bronce en el Mundial de tiro con arco

Además de la medalla de oro ganado por las mexicanas en el Mundial de tiro con arco, Andrea Becerra y Sebastián García se llevan el bronce en su participación en equipo mixto, el sábado 6 de septiembre.

La pareja mexicana derrotó 158-157 a China Taipei, en un duelo en el que México casi siempre fue por debajo.

El equipo mexicano cerró con fuerza para amarrar la medalla y colocarse como una pareja sólida rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La prueba en equipo mixto debutará en el programa olímpico y México es uno de los favoritos para subir al podio en la justa que se celebrará en Estados Unidos.