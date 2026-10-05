La Selección Mexicana afrontará su compromiso ante Chile con varias ausencias sensibles en una prueba importante para Rafael Márquez, quien buscará conseguir su primera victoria al frente del combinado nacional.

El encuentro llega en un momento de presión para el técnico mexicano tras los resultados obtenidos en la Fecha FIFA, además de los problemas físicos y disciplinarios que redujeron sus opciones de cara al duelo.

Entre los jugadores que no estarán disponibles destacan referentes y jóvenes promesas que habían sido considerados para este proceso de renovación del Tricolor.

¿Por qué son bajas Hirving Lozano, Gilberto Mora, Mateo Chávez y Luis Romo con México ante Chile?

La Selección Mexicana, con Rafa Márquez como entrenador, cerrará la Fecha FIFA ante Chile con cuatro bajas en su plantel.

Hirving Lozano y Gilberto Mora no jugaron ante Estados Unidos el 3 de octubre, debido a lesiones que los obligaron a dejar la primera concentración de Rafa Márquez como entrenador de México.

En el caso de Mateo Chávez su baja ante Chile se debe a la expulsión que sufrió ante Estados Unidos, mientras que, de última hora se confirmó la baja de Luis Romo por molestias.

Hirving Lozano | lesión miotendinosa en los isquiotibiales izquierdos.

Gilberto Mora | molestias en el tobillo derecho.

Mateo Chávez | recibió una tarjeta roja ante Estados Unidos.

Luis Romo | lesión muscular en la pierna izquierda

Rafa Márquez busca su primera victoria como entrenador de la selección de México

México llega al partido ante Chile tras caer 0-3 ante Estados Unidos, así que la presión sobre el entrenador Rafa Márquez para ganar ha crecido.

Márquez suma dos empates ante Colombia y Perú, además del descalabro con Estados Unidos, en lo que ha sido la primera Fecha FIFA del ex defensa como entrenador de la Selección Mexicana.